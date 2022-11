Kenalan Sama Produk Baru lavojoy, Hair We Bloom Shampoo dan So So So Smooth Conditioner

Parapuan.co – Selain ketombe, rambut kusut dan lepek juga sering dialami kaum hawa. Tak jarang, rambut lepek juga disertai dengan bau kurang sedap serta kulit kepala yang berminyak.

Ada banyak faktor yang bisa membuat rambut menjadi lepek, seperti paparan matahari dan keringat. Selain itu, rambut lepek dan kusut juga bisa disebabkan oleh kebiasaan styling serta mengikat dan menjepit rambut terlalu sering.

Untuk itu, kaum hawa memerlukan produk perawatan rambut ekstra yang tak hanya membersihkan, tapi juga bisa memberikan nutrisi serta merawat rambut hingga ke bagian akar dan kulit kepala.

Seakan mengerti dengan masalah rambut kusut dan lepek, lavojoy pun memperkenalkan solusi perawatan rambut terbaru, yakni Hair We Bloom Shampoo dan So So So Smooth Conditioner. Kedua rangkaian hair care dari lavojoy ini hadir dengan kandungan zat aktif yang dapat mencegah rambut bau dan lepek.

1. Hair We Bloom Shampoo

Untuk mengatasi rambut bau dan lepek, lavojoy Hair We Bloom Shampoo memiliki kandungan asam amino yang dapat membersihkan kulit kepala secara menyeluruh tanpa membuat rambut kering.

Sampo yang dikemas dalam varian Over The Rainbow ini juga dilengkapi dengan sodium PCA yang mampu mengurangi kerusakan rambut, menghidrasi kulit kepala, serta menjaga rambut agar mudah diatur dan tetap halus.

Mengingat rambut lepek sering disebabkan oleh kulit kepala berminyak, sampo terbaru lavojoy ini juga mengandung zinc PCA untuk mengangkat dan mengurangi minyak pada kulit kepala, mencegah dan menghilangkan ketombe, serta membuat rambut terasa bersih dan segar.

Agar manfaatnya lebih terasa, lavojoy juga menambahkan kandungan salicylic acid untuk mengangkat sel kulit mati dan kotoran pada kulit kepala, serta menjaga keseimbangan air dan minyak pada kulit kepala dan batang rambut.

Untuk pemakaian sehari-hari, Hair We Bloom Shampoo Over The Rainbow dapat membantu Kawan Puan memiliki rambut yang lembut dan bervolume. Aroma marine citrus yang segar dari sampo ini dijamin membuat Kawan Puan semakin percaya diri.

2. So So So Smooth Conditioner