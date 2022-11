LG Cetak Pemimpin IT Masa Depan Melalui Global IT Challenge (GITC) 2022

Parapuan.co - LG Electronics (LG) sukses menggelar putaran final Global IT Challenge for Youth with Disabilities (GITC) 2022 pada Selasa (15/11/2022) dan Rabu (16/11/2022). Sebanyak lebih dari 320 partisipan dari 16 negara unjuk kemampuan dalam berbagai aktivitas berbasis komputer dengan tantangan waktu tersebut.

Mengadopsi format penyelenggaraan secara hybrid, beberapa negara partisipan termasuk Korea, Indonesia, dan Vietnam turut memeriahkan gelaran GITC putaran ke-11 dengan melakukan penyelenggaraan secara offline di negaranya masing-masing.

Pada putaran final kali ini, peserta dituntut unjuk kemampuan dalam empat kategori tantangan yaitu e-Tool, e-LifeMap, e-Content, dan e-Creative.

Tantangan e-Tool menguji kemampuan para peserta untuk membuat sebuah presentasi menggunakan Microsoft Powerpoint. Mereka juga diminta menggunakan berbagai fungsi serta formula untuk menyelesaikan perhitungan dan mengorganisasi data menggunakan Microsoft Excel.

Sementara e-LifeMap menjadi tantangan yang melibatkan kemampuan melakukan pencarian online dengan dukungan teks dan gambar untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi dalam keseharian.

Kedua tantangan lainnya, menuntut lebih kreativitas peserta. Tantangan e-Content, misalnya, mengevaluasi kemampuan peserta untuk menciptakan dan mengedit video dengan topik yang diberikan.

Tantangan terakhir, yakni e-Creative terbagi menjadi dua bagian. Bagian pertama memberi penugasan peserta untuk melakukan pemrograman atau coding bagi sebuah program mobil dengan navigasi mandiri.

Kemudian bagian kedua, memberikan tantangan untuk mengembangkan ide bagi sebuah teknologi yang memberikan kenyamanan bagi orang dengan disabilitas.

Pada pengujung acara, LG mengumpulkan seluruh kontestan, baik yang ikut serta secara online maupun offline. Sebuah seremoni pemberian penghargaan kepada para pemenang diselenggarakan.

Selain itu, pada kesempatan yang sama, para peserta juga diminta untuk membagikan pengalamannya sepanjang mengikuti kompetisi ini.

Sebagai Informasi, LG Corporation bersama dengan Kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan Korea Selatan telah menggelar kompetisi GITC ini sejak 2011.