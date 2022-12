Disiarkan Online, Begini Cara Nonton Head in the Clouds Tanggal 3 dan 4 Desember 2022

Cara nonton Head in the Clouds di Vidio secara online dan legal

Parapuan.co - Ada yang ingin nonton festival musik Head in the Clouds di Jakarta tanggal 3 dan 4 Desember 2022 tapi kehabisan tiket?

Tak perlu khawatir karena masih ada kesempatan untukmu menyaksikan penampilan dari musisi favorit di Head in the Clouds Jakarta 2022.

Kabar baik buat kamu yang ingin nonton penampilan NIKI, Rich Brian, YOASOBI, Jackson Wang, Voice of Baceprot dan lainnya, Head in the Clouds 2022 bakal disiarkan secara online.

Platform Vidio akan menyiarkan secara langsung Head in the Clouds di Jakarta selama dua hari, di mana kamu bisa menyaksikannya di desktop maupun smartphone.

Namun, pastikan kamu punya sambungan internet dan sudah membuat akun di website maupun aplikasi Vidio ya, Kawan Puan.

Pasalnya, salah satu syarat nonton Head in the Clouds di Vidio ini adalah kamu punya akun dan tersambung ke internet.

Selain itu, kamu juga harus sudah berlangganan paket di Vidio agar bisa menyaksikan penampilan musisi favorit di Head in the Clouds 2022.

Head in the Clouds jadi festival musik di Jakarta yang amat ditunggu setelah sempat tertunda dua tahun akibat pandemi.

Festival musik ini awalnya akan digelar Maret 2020 di Jakarta International Expo (JIExpo) namun ditunda karena Covid-19 menyebar.

Head in the Clouds menghadirkan sederet musisi dalam maupun luar negeri, termasuk Joji yang terkenal dengan lagunya "Glimpse of Us".

Head in the Clouds yang bakal digelar di Community Park PIK 2 Jakarta ini juga menghadirkan grup musik metal perempuan asal Garut, Jawa Barat, Voice of Baceprot.