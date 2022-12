Enggak Bikin Bibir Kering, Ini YOU Cloud Touch Fixing Tint dengan Kandungan Ekstrak Stroberi

YOU Cloud Touch Fixing Tint.

Parapuan.co – Lipstik adalah penyempurna makeup. Tanpa lipstik, bibir akan tampak pucat dan tampilan makeup pun menjadi kurang maksimal.

Sayangnya, pemakaian lipstik sering kali membuat kulit bibir kering dan pecah-pecah, terutama setelah pemakaian selama beberapa jam. Selain menimbulkan rasa tidak nyaman, tekstur bibir yang kering dan pecah-pecah akan membuat Kawan Puan sulit untuk mengaplikasikan lipstik lagi atau retouch saat membutuhkannya.

Memahami persoalan tersebut, YOU Beauty pun menghadirkan produk lip tint yang dapat melembapkan dan menutrisi bibir, yaitu YOU Cloud Touch Fixing Tint. Lip tint yang terinspirasi dari Korean makeup look ini memiliki tekstur lembap dan efek glossy saat baru diaplikasikan.

Menariknya, tekstur lip tint perlahan akan berubah setelah diaplikasikan ke bibir sehingga hasil akhirnya menjadi velvety matte. Namun, lip tint tidak membuat bibir terasa kering dan tetap memberikan tampilan sehat.

Untuk mendukung aktivitas sehari-hari, YOU Cloud Touch Fixing Tint dilengkapi formula water-in-oil sehingga terasa ringan dan nyaman di bibir. Formula ini juga mampu memberikan sentuhan akhir matte yang natural pada bibir.

YOU Cloud Touch Fixing Tint juga diformulasikan dengan film forming agent. Formula ini membuat lip tint mudah diaplikasikan ke bibir, tetapi tidak mudah pudar ketika makan, minum, dan menggunakan masker.

Untuk melembapkan dan menutrisi bibir, YOU Cloud Touch Fixing Tint dilengkapi kandungan yang terdiri dari kombinasi ceramide, hyaluronic acid, dan minyak biji dari bunga meadowfoam.

Seperti diketahui, ketiga kandungan tersebut dikenal mampu memberi dan mengunci kelembapan, serta menjaga kesehatan lapisan kulit bibir agar tetap sehat dan kenyal.

Selain itu, hadir pula kandungan ekstrak daun french strawberry dan bunga chrysanthemum yang kaya akan vitamin C dan antioksidan. Kandungan keduanya dapat memberi sensasi menenangkan pada bibir, sekaligus mencegah kerusakan pada bibir akibat paparan radikal bebas.

