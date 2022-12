Keramas Terasa Lebih Menyenangkan dengan lavojoy Hold Me Tight Shampoo dan SOS Nourishing Conditioner

Parapuan.co – Rambut tipis dan mudah rontok adalah masalah yang lazim dialami oleh semua orang, termasuk perempuan. Setiap orang kehilangan rambut rata-rata 50-100 helai per harinya.

Namun, jika kerontokan rambut mencapai lebih dari 100 helai per hari, Kawan Puan perlu waspada. Sebab, kondisi tersebut bisa jadi menandakan ada masalah serius pada batang atau akar rambut.

Sebenarnya, ada banyak faktor yang dapat menyebabkan rambut rontok dan mudah patah, seperti keturunan, perubahan hormonal, kondisi medis, kekurangan vitamin, dan stres.

Salah satu hal yang harus diperhatikan untuk mengatasi rambut rontok adalah menggunakan produk perawatan rambut dengan kandungan yang tepat.

Sayangnya, memilih produk perawatan rambut bisa menjadi sedikit tricky. Kawan Puan harus selektif dalam memilih bahan dan kandungan yang tepat untuk mengatasi masalah rambut rontok.

Nah, di antara sekian banyak sampo yang diklaim mampu mengurangi masalah rambut rontok, Tim Parapuan menemukan rangkaian hair care dari lavojoy Hold Me Tight Shampoo dan SOS Nourishing Conditioner.



Bisa dikatakan, lavojoy Hold Me Tight Shampoo unik karena memiliki kandungan yang belum banyak digunakan pada produk perawatan rambut, yaitu asam amino.

Asam amino merupakan merupakan senyawa yang bermanfaat untuk menjaga kelembapan batang rambut serta merangsang pertumbuhan rambut.

Untuk menyeimbangkan kadar pH dan merawat kesehatan kulit kepala, sampo ini juga dilengkapi kandungan Lactobacillus. Kemudian, terdapat juga kandungan Ceramide dan Centella asiatica untuk menutrisi kulit kepala dan membantu mengurangi kerontokan rambut.

Untuk melengkapi rangkaian perawatan rambut, lavojoy pun menghadirkan lavojoy SOS Nourishing Conditioner. Kondisioner ini mengandung bahan-bahan alami yang berfungsi untuk menambah kilau rambut, menjaga kelembapan kulit kepala, dan mencegah kerontokan rambut yang berlebihan.

Salah satu hal yang menarik dari lavojoy SOS Nourishing Conditioner adalah kandungan tiga jenis minyak, yaitu argan, biji jojoba, dan biji anggur. Ketiga minyak ini dapat membantu membentuk lapisan pelindung untuk merevitalisasi rambut yang terlanjur rusak.

Selain itu, ada pula kandungan sericin yang dapat memelihara kesehatan dan membantu mencegah kerusakan rambut, serta kandungan vitamin B5 yang dapat memperkuat akar dan batang rambut.