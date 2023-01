Perempuan Suka Belanja Online, Ternyata Ini Alasannya Menurut Riset

Parapuan.co - Perempuan diketahui amat senang belanja online karena beragam kemudahannya.

Namun, ada alasan kuat mengapa perempuan menyukai belanja online daripada belanja langsung di toko.

Alasan perempuan menyukai belanja online diungkap dalam riset yang dilakukan oleh The Trade Desk bersama dengan YouGov.

Berdasarkan riset yang dilakukan oleh The Trade Desk dan YouGov pada bulan November 2022, terungkap alasan perempuan menyukai belanja online.

Alasan perempuan menyukai belanja online melalui e-commerce maupun marketplace ternyata tidak jauh dari keunggulan dan kemudahannya.

Beragam manfaat yang ditawarkan oleh e-commerce maupun marketplace ternyata jadi faktor utama alasan perempuan menyukai belanja online.

Dalam acara Ramadan Success with The Trade Desk bersama dengan MuslimPro, Tokopedia, dan Vidio yang digelar di The Langham Hotel, Jakarta, Rabu, (11/1/2023), Purnomo Kristanto, General Manager, Indonesia, The Trade Desk, mengungkap alasan orang belanja online.

Orang-orang yang dimaksud ini meliputi perempuan generasi Milenial, laki-laki generasi Milenial, dan Gen Z.

Dalam paparannya, Purnomo Kristanto mengungkap bahwa alasan perempuan menyukai belanja online adalah karena promo atau diskon.

Baca Juga: Survei Sebut Perempuan Milenial Bakal Lebih Banyak Habiskan Uang untuk Belanja di Ramadan 2023

"Untuk perempuan Milenial itu mereka 70% akan melakukan pembelanjaan secara online karena promo dan diskon," papar Purnomo saat menjelaskan tren belanja Ramadan 2023, seperti melansir dari Parapuan.co.

Diprediksi, perempuan generasi Milenial adalah kelompok yang akan banyak belanja online kebutuhan Ramadan 2023.

Dalam riset yang dilakukan oleh The Trade Desk bersama dengan YouGov yang melibatkan 2.000 orang dewasa Indonesia, 69% perempuan Milenial belanja online karena promo dan diskon.