Sering Terjadi, Ini Cara Mengatasi Melasma Pada Ibu Hamil dengan Sunscreen YOU Beauty

Parapuan.co – Matahari merupakan sumber utama sinar ultraviolet (UV). Pada dasarnya, sinar UV dibutuhkan oleh tubuh untuk memproduksi vitamin D. Vitamin ini berfungsi untuk meningkatkan kekuatan tulang dan gigi, serta membantu penyerapan kalsium dalam tubuh.

Di sisi lain, paparan sinar matahari berlebih juga bisa menimbulkan berbagai masalah kesehatan, mulai dari memicu tanda-tanda penuaan dini, sensasi kulit terbakar, sampai dengan peningkatan risiko kanker kulit.

Oleh karena itu, penggunaan tabir surya sebelum beraktivitas, baik di luar maupun di dalam rumah, sangat disarankan untuk mencegah berbagai masalah kulit. Penggunaan tabir surya berlaku untuk siapa saja, termasuk untuk ibu hamil.

Rekomendasi Sunscreen untuk Ibu Hamil

American College of Obstetrician and Gynecologist (ACOG) merekomendasikan ibu hamil menggunakan sunscreen untuk untuk mencegah melasma (bercak-bercak coklat di wajah).

Nah, bagi Kawan Puan yang saat ini sedang mencari produk sunscreen dengan tingkat perlindungan optimal, YOU Triple UV Elixir SPF 50+ PA++++ dan YOU Tone Up UV Elixir SPF 50+ yang Kawan Puan dapat beli di YOU Beauty Official Store di Shopee dapat menjadi pilihan.

YOU Triple UV Elixir SPF 50+ PA++++

Rekomendasi produk sunscreen untuk ibu hamil pertama adalah YOU Triple UV Elixir Sunscreen. Bagi ibu hamil, disarankan untuk memilih sunscreen dengan minimal SPF 30.

Produk satu ini memiliki tingkat SPF yang tinggi mencapai 50+ PA++++ yang dilengkapi dengan berbagai formula dan nutrisi bagus di dalamnya. Produk ini mengandung Tripe UV Elixir yang bisa menutrisi kulit wajah dan memberikan 3 perlindungan terhadap UVA, UVB, dan blue light.

Selain itu, tabir surya satu ini juga dilengkapi dengan berbagai bahan pelembab, mulai dari niacinamida, allantoin, Centella asiatica, hingga vitamin E. Kandungan vitamin E juga ampuh menangkal radikal bebas dan membuat wajah senantiasa awet muda.

Saat diaplikasikan ke wajah, teksturnya terasa ringan dan langsung menyerap tanpa menimbulkan rasa lengket. Produk ini juga mengandung mentol yang memberikan rasa dingin, menyegarkan, serta nyaman saat dipakai.