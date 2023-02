Mitsubishi Perkenalkan Prototipe Mobil Baru di IIMS 2023

Parapuan.co – Setelah sukses diperkenalkan di Vietnam pada Oktober 2022, Mitsubishi Motors kini memboyong Mitsubishi XFC Concept ke Indonesia melalui ajang Indonesia International Motor Show (IIMS) 2023.

President Director MMKSI Naoya Nakamura mengatakan, Mitsubishi XFC Concept merupakan prototipe compact sport utility vehicle (SUV) yang akan menawarkan pengalaman baru dalam berkendara. Mitsubishi XFC Concept akan dipamerkan dalam acara IIMS hingga 26 Februari 2023 di JIExpo Kemayoran, Jakarta.

“Mitsubishi XFC Concept hadir dengan tiga kelebihan utama, yakni desain yang silky and solid, smart and quality comfort, serta compact and spacious interior, untuk memberikan sebuah excitement baru,” ujar Nakamura dalam rilis resmi, Kamis (16/2/2022).

Sejalan dengan filosofi desain “Robust and Ingenious” dari Mitsubishi Motors, Mitsubishi Motors memperkenalkan Mitsubishi XFC Concept dengan tagline “New Xcitement Awaits You”.

Tagline tersebut menggambarkan komitmen Mitsubishi Motors yang ingin memberikan pengalaman dan petualangan baru bagi konsumen di masa depan.

“Kami siap menjadi partner dalam menyediakan produk, layanan, serta pengalaman terbaik di setiap perjalanan hidup konsumen setia kami,” lanjut Nakamura.

Mitsubishi XFC Concept tampil dengan desain modern

Mitsubishi XFC Concept tampil dengan desain aliran garis yang terhubung dari bagian belakang bodi hingga bagian depan. Agar tampak lebih gagah dan modern, prototipe terbaru Mitsubishi Motors ini juga hadir dengan ground clearance yang tinggi, lingkar roda yang besar, emblem tiga berlian di bagian depan, dan bentuk bodi yang kompak sehingga terlihat lincah.

Beralih ke bagian depan, terdapat lampu berbentuk “L” yang berpadu dengan daytime running light (DRL) berbentuk kisi-kisi. Sama seperti bagian depannya, bagian belakang juga dilengkapi lampu belakang berbentuk “T” untuk menciptakan desain yang menonjolkan keluasan dan stabilitas.

Pada bagian interior, terdapat panel instrumen bertema horizontal yang dipadukan dengan desain dinamis pada segmen panel instrumen dan door trim. Sebagai pelengkap, head unit pada mobil ini juga didesain dengan ukuran yang lebar agar dapat menampilkan navigasi, kondisi permukaan jalan, dan informasi lain yang diperlukan oleh pengemudi.

Untuk menunjang kenyamanan berkendara, terdapat fitur Wet Mode yang disematkan agar mobil bisa menghadapi tantangan saat hujan deras datang tiba-tiba. Dengan begitu, Mitsubishi XFC Concept memiliki empat mode berkendara, yakni normal, mud, gravel, dan wet.

