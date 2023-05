Viral di TikTok, Begini Tutorial Bikin Video ala Wes Anderson Trend

Parapuan.co - Kawan Puan, beberapa waktu terakhir TikTok tengah diramaikan dengan video ala Wes Anderson yang sangat viral dan populer.

Banyak pengguna mengunggah video singkat dengan diedit sedemikian rupa sehingga mirip film karya sutradara Wes Anderson.

Tren ini pun bahkan sudah viral di TikTok, kamu bisa mencarinya dengan menggunakan kata kunci "Wes Anderson Trend" di TikTok.

Wes Anderson sendiri sebenarnya adalah seorang sutradara film yang selalu menghadirkan ciri khas ala dirinya pada setiap karya.

Film Wes Anderson punya ciri khas palet warna pastel memanjakan mata, mengusung konsep simetris, dan penempatan kamera tepat di atas objek.

Contoh film Wes Anderson yang punya ciri khas ikonik ini bisa kamu lihat dalam beberapa karya populernya yakni The Grand Budapest Hotel, The French Dispatch, dan Moonrise Kingdom.

Lantas, bagaimana cara bikin video ala film garapan Wes Anderson yang sedang viral dan populer di TikTok?

Melansir dari Parapuan.co, begini cara bikin video ala Wes Anderson tren viral di TikTok!

1. Pakai Sound "Obituary" by Alexandre Desplat



Video yang diedit ala film Wes Anderson di TikTok semuanya menggunakan sound "Obituary" dari Alexandre Desplat.

Faktanya, "Obituary" yang dinyanyikan oleh Alexandre Desplat ini digunakan dalam film Wes Anderson The French Dispatch tahun 2021.

Setelah memilih sound tersebut, mulai videomu dengan teks di layar yang berbunyi, "You better not act like you're in a Wes Anderson film...".