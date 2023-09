Dukung Produktivitas saat Bekerja Hybrid, Ini Rekomendasi Laptop dan PC

Parapuan.co - Kawan Puan, tak dapat dimungkiri kalau budaya kerja kantoran saat ini sudah berubah setelah kita melewati masa pandemi.

Jika dulu bekerja seolah-olah harus selalu dari kantor, setelah pandemi Covid-19 pengertian bekerja tak harus selalu dari kantor.

Bekerja bisa dari mana saja, misalnya rumah dan kafe, yang sekarang ini jadi tempat favorit para pekerja untuk WFH alias work from home.

Namun, salah satu hal penting yang dibutuhkan untuk mendukung bekerja hybrid dari mana saja baik itu kantor maupun rumah adalah perangkat laptop dan PC.

Laptop dan PC amat dibutuhkan oleh pekerja hybrid demi menyelesaikan pekerjaan sehari-hari maupun untuk mendukung komunikasi dan kolaborasi dengan anggota tim.

Melansir dari Parapuan.co, HP Global Hybrid Work Survey yang dilakukan di 10 negara dengan partisipasi lebih dari 10.000 responden pada Juli 2022 menunjukkan bahwa salah satu hal yang sebaiknya disediakan perusahaan untuk kesuksesan hybrid working adalah perangkat yang tepat untuk karyawan.

Dalam survei yang dilakukan oleh HP (Hewllet-Packard) tersebut, diketahui bahwa kunci keberhasilan hybrid working pada saat ini adalah pimpinan perusahaan menyediakan teknologi tepat.

Bicara mengenai teknologi dan perangkat yang tepat untuk karyawan di era hybrid working sekarang ini, mungkin Kawan Puan butuh ya, rekomendasi laptop maupun PC untuk mendukung kerja dari mana saja.

Nah, berikut ini ada rekomendasi laptop dan PC dari HP yang bisa mendukung produktivitas para pekerja hybrid.

Baca Juga: Tips Merawat Laptop selama WFH agar Awet dan Tak Menurunkan Performanya

1. All In One PC HP Elite One 800 G9

Ada rekomendasi PC dari HP yaitu All In One PC HP Elite One 800 G9 yang ditenagai prosesor Intel® Core™ terbaru, memungkinkan pekerja terhubung dan berkolaborasi secara aman di mana pun.

PC ini juga disempurnakan oleh HP Presence, perangkat yang memberikan pengalaman audio dan video yang didukung teknologi AI.