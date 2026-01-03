Senin, 12 Januari 2026
Gerbang Awal SNPMB 2026 Ada di Tangan Sekolah

Pada fase awal rangkaian SNBP 2026, peran sekolah menjadi sangat krusial karena menentukan kesiapan sistem dan kelengkapan data calon peserta seleksi.

Pada fase awal rangkaian SNBP 2026, peran sekolah menjadi sangat krusial karena menentukan kesiapan sistem dan kelengkapan data calon peserta seleksi. 

TRIBUNNEWS.COM - Rangkaian Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB) 2026 sejatinya telah dimulai sejak awal Januari. 

Meski pendaftaran Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) baru akan dibuka pada Februari, sejumlah tahapan penting justru sudah berjalan lebih dulu dan berlangsung di level sekolah. 

Pada fase awal ini, peran sekolah menjadi sangat krusial karena menentukan kesiapan sistem dan kelengkapan data calon peserta seleksi.

Tahapan awal tersebut meliputi registrasi akun SNPMB oleh sekolah yang berlangsung pada 5–26 Januari 2026, serta pengisian Pangkalan Data Sekolah dan Siswa (PDSS) yang dijadwalkan sejak 5 Januari hingga 2 Februari 2026. 

Meski tidak dilakukan langsung oleh siswa, dua proses ini memiliki dampak besar terhadap keberlanjutan keikutsertaan siswa dalam SNBP maupun SNBT 2026.

Karena itu, penting bagi siswa untuk memahami fase awal SNPMB ini sekaligus berperan aktif memastikan sekolah menjalankan seluruh tahapan sesuai jadwal.

Fondasi SNBP Berbasis Data Akademik dari Sekolah

Pada tahap awal SNPMB, sekolah memegang peran sentral karena seluruh proses seleksi berbasis prestasi bertumpu pada data akademik yang dikirimkan oleh sekolah. 

Untuk dapat mengakses sistem SNPMB dan melakukan pengisian Pangkalan Data Sekolah dan Siswa (PDSS), sekolah wajib memiliki akun resmi SNPMB.

Akun inilah yang menjadi pintu utama sekolah dalam menjalankan seluruh rangkaian SNBP, mulai dari pengelolaan data hingga komunikasi dengan panitia seleksi nasional.

Registrasi akun SNPMB sekolah menjadi langkah awal yang bersifat sistemik. Melalui proses ini, data sekolah akan divalidasi dan diverifikasi agar sesuai dengan kondisi terbaru. 

Sekolah yang telah memiliki akun dari tahun sebelumnya tidak perlu membuat akun baru, tetapi tetap diwajibkan memastikan seluruh data telah diperbarui dan terverifikasi. 

Sementara itu, sekolah yang belum terdaftar harus segera melakukan registrasi menggunakan alamat email aktif, karena seluruh informasi dan pemberitahuan resmi SNPMB akan disampaikan melalui email tersebut. 

Ketepatan dalam proses verifikasi dan validasi menjadi krusial agar tidak terjadi kesalahan data yang dapat berdampak pada kelancaran tahapan berikutnya.

Tahapan ini menjadi fondasi penting karena SNBP merupakan salah satu jalur penerimaan perguruan tinggi negeri dalam sistem SNPMB yang menilai siswa berdasarkan rekam jejak prestasi akademik selama di sekolah. 

Peserta SNBP berasal dari siswa kelas XII SMA/SMK/sederajat yang masuk dalam kuota sekolah sesuai dengan pemeringkatan prestasi. 

