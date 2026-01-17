Jangan Terlewat, Ini Tata Cara Registrasi Akun SNPMB 2026 untuk Siswa

TRIBUNNEWS.COM - Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB) 2026 kembali menjadi jalur utama bagi siswa SMA/SMK/MA yang ingin melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi negeri.

Sistem seleksi nasional ini dirancang terintegrasi, sehingga seluruh proses baik Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) maupun Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT) berjalan dalam satu rangkaian yang saling terhubung. Maka dari itu, penting untuk melakukan registrasi akun SNPMB.

Registrasi akun SNPMB dilakukan secara mandiri oleh siswa dan bersifat wajib.

Akun inilah yang nantinya menjadi identitas resmi siswa dalam sistem SNPMB 2026.

Kesalahan atau keterlambatan pada tahap awal ini dapat berdampak panjang terhadap peluang siswa mengikuti seleksi.

Oleh karena itu, pemahaman yang tepat mengenai akun SNPMB sejak awal menjadi hal penting sebelum melangkah ke tahapan seleksi berikutnya.

Akun SNPMB dan Hal-Hal yang Perlu Disiapkan Siswa

Akun SNPMB merupakan identitas digital siswa dalam sistem Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru. Melalui akun inilah seluruh data dan aktivitas siswa selama mengikuti rangkaian SNPMB 2026 tercatat dan diproses. Mulai dari verifikasi data diri, pengecekan status kelayakan, pemilihan program studi, hingga pengunggahan portofolio, semuanya dilakukan menggunakan satu akun yang sama.

Karena fungsinya yang terintegrasi, akun SNPMB berlaku untuk seluruh jalur seleksi masuk perguruan tinggi negeri, baik Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) maupun Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT). Tanpa memiliki akun SNPMB, siswa tidak dapat melanjutkan ke tahap pendaftaran jalur seleksi apa pun.

Registrasi akun SNPMB dilakukan pada periode awal rangkaian SNPMB 2026. Untuk jalur SNBP, registrasi akun siswa dibuka mulai 12 Januari hingga 18 Februari 2026. Sementara itu, bagi siswa yang akan mengikuti jalur SNBT, masa registrasi akun berlangsung lebih panjang, yakni hingga 7 April 2026. Perbedaan tenggat waktu ini menegaskan pentingnya siswa memahami jadwal dan ketentuan yang berlaku agar tidak terlambat melakukan registrasi.

Sebelum melakukan pendaftaran akun, siswa perlu menyiapkan sejumlah data penting, seperti:

1. Nomor Induk Siswa Nasional (NISN),

2. Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN),

3. Tanggal lahir yang harus sesuai dengan data di sekolah, dan

4. Alamat email yang aktif. Disarankan menggunakan email pribadi yang mudah diakses.