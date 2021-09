Di Ajang Idea 2 Business, Mahasiswa dari Berbagai Kampus Ditantang Kembangkan Jiwa Kewirausahaan

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Vincentius Jyestha

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Para mahasiswa ditantang untuk mengembangkan jiwa entreprenuershipnya dalam ajang International Entrepreneurship Course & Competition ‘Idea 2 Business’, yang digelar oleh Universitas Esa Unggul berkolaborasi dengan Academy of Entrepreneurs, Australia.

'Idea 2 Business' merupakan perhelatan Kompetisi Entrepreneurship Internasional yang disertai dengan Virtual Entrepreneurship Course. Acara ini sudah dimulai sejak 24 Agustus 2021 lalu dengan agenda Briefing Session dan akan berakhir dengan Awarding Session pada 12 Oktober 2021.

Rektor Universitas Esa Unggul Dr. Ir. Arief Kusuma Among Praja, MBA, IPU, membuka acara dengan menyapa peserta dari 31 Universitas dan 12 negara secara virtual. Mereka berasal dari Perancis, Belanda, Costa Rica, Ecuador, Mexico, Korea Selatan, hingga Jepang.

Arief mengatakan, entrepreneurship merupakan keterampilan yang harus dimiliki tidak hanya untuk pelajar maupun mahasiswa, tetapi juga untuk setiap profesi.

"Maka dari itu kami selalu berupaya membekali mahasiswa-mahasiswanya dan mendorong perkembangan entrepreneurship seperti yang tercermin dari aspirasi dan cita-cita Universitas Esa Unggul yaitu mencetak lulusan yang smart, creative, and entrepreneurial," ujar Arief, dalam keterangannya, Selasa (7/9/2021).

Arief juga menambahkan, International Event Idea 2 Business ini membukakan pintu untuk bersama-sama belajar dan membangun komunitas antar negara, building network di level internasional, serta bersaing untuk menjadi yang terbaik.

Dia menegaskan, event Idea 2 Business adalah pencapaian sangat positif bagi Universitas Esa Unggul.

Karenanya, perhelatan acara ini akan direncakan menjadi acara yang rutin diselenggarakan setiap tahunnya serta diharapkan terus tumbuh lebih besar lagi.

"Dengan demikian akan menghasilkan dampak positif yang lebih besar lagi kedepannya, baik dalam lingkup nasional maupun internasional," kata dia.

Official Opening Session Idea 2 Business pada hari itu langsung dilanjutkan dengan Master Class pertama yaitu agenda dari rangkaian Virtual Entrepreneurship Course Idea2Business yang dibawakan oleh Paula Mills sebagai CEO & Founder Academy of Entrepreneurs, Australia dan Adela de la Flor seorang Experienced Business Mentors dan Founder GiveMeCoco.

Dalam Master Class-nya, duo bisnis mentor ini membawakan segudang topik pembuka mengenai dunia Entrepreneur diantaranya yaitu Emotional Intelligence & Mindset, How You Can Have a Winning Product and Building the Right Branding, How to Work with Suppliers, How to Create Your Store Online, dan Facebook & Instagram Marketing and Influencers How You’re Going to Work with Them.

Paula mengatakan, materi Master Class pada hari itu merupakan materi yang kebanyakan para student-nya pelajari dalam waktu setahun namun para peserta Idea2business akan mempelajari semua materi tersebut dalam satu hari.

Event Idea2Business ini terdiri dari empat minggu online entrepreneurship workshop yang akan dibawakan oleh para experienced business mentors dari Academy of Entrepreneurs Australia serta perusahaan besar seperti Microsoft, Google, dan Wix.

Kemudian dilanjutkan dengan satu minggu lomba membuat proposal bisnis dengan hadiah hingga puluhan juta rupiah.