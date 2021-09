Komunikasi Persuasif: Pengertian, Tujuan, dan Strategi

TRIBUNNEWS.COM - Simak penjelasan mengenai komunikasi persuasif dalam artikel ini.

Komunikasi sangat dibutuhkan bagi manusia dalam kehidupan sehari-hari.

Dengan berkomunikasi akan memudahkan kita untuk bersosialisasi dengan sesama.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), persuasi adalah ajakan kepada seseorang dengan cara memberikan alasan dan prospek baik yang meyakinkannya; bujukan halus.

Sementara dikutip dari wikipedia, persuasi adalah komunikasi yang digunakan untuk mempengaruhi dan meyakinkan orang lain.

Dalam buku Digital Innovations in Healthcare Education and Training oleh Stathis Th. Konstantinidis, persuasi didefinisikan sebagai penggunaan komunikasi yang disengaja untuk mengubah sikap dan perilaku orang.

Teknologi persuasif adalah bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat, karena dalam konteks tertentu teknologi persuasif dapat memainkan peran positif dengan meyakinkan atau memotivasi pengguna untuk terlibat dalam perilaku kesehatan dan pembelajaran.

G.R. Miller dalam buku On Being Persuade: Some Basic Distinction (1980) menyebutkan bahwa definisi komunikasi persuasif adalah setiap pesan yang dimaksudkan untuk membentuk, memperkuat, atau mengubah tanggapan orang lain.

Kemudian menurut Werner J Severin dan James W Tankard dalam Teori Komunikasi Sejarah Metode dan Terapan di Dalam Media Massa (2011) menyebutkan dua definisi dari komunikasi persuasif, yaitu:

1. Komunikasi persuasif adalah proses komunikasi yang bertujuan memengaruhi orang lain agar sependapat dengan pembicara.