Pasar Otomotif Terus Membaik, Pembiayaan Astra Financial Tumbuh 25 Persen

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Setelah terpuruk karena pandemi di 2020, pasar otomotif Indonesia mulai bangkit tahun ini.

Pemberian relaksasi PPnBM dari Pemerintah menjadi salah satu pendorong penjualan kendaraan kembali meningkat di 2021.

Director In Charge Astra Financial and Logistic Suparno Djasmin, mengatakan, diskon PPnBM membuat pembiayaan Astra Financial terus meningkat.

"Tahun ini pasar otomotif naik, otomatis pembiayaan kita naik. Jadi total pembiayaan di roda empat maupun roda dua itu bertumbuh, range-nya antara 20-25 persen," tutur Suparno Djasmin di Menara Astra, Senin (1/11/2021).

Selain pembiayaan tumbuh, aset Astra Financial juga meningkat.

"Secara aset kita juga mengalami pertumbuhan dari perusahaan pembiayaan kami dan premi otomatis juga meningkat. Jadi saya kira program pemerintah dalam relaksasi PPnBM ini bukan hanya memberikan dampak positif di industri otomotifnya, tetapi juga pada kami di industri pembiayaan, asuransi maupun industri-industri lain yang terkait," ujarnya.

Khusus untuk kendaraan roda dua, CEO PT Federal International Finance Margono Tanuwijaya menyatakan pasar sepeda motor tahun ini akan naik sekitar 30 persen.

Dia menyebutkan, di 2019, penjualan roda dua mencapai sekitar 6 juta. Di 2020, turun menjadi 3,8 juta atau merosot 40 persen.

"Tetapi dengan perkembangan penanganan pandemi yang semakin membaik, kalau kita lihat sekarang ekonomi sudah mulai menggeliat," ujarnya.

Pasar sepeda motor meski tidak mendapatkan subsidi PPnBM di tahun 2021 ini diyakininya akan naik lebih dari 30 persen. "Prediksi di 5,1 juta dari 3,8 juta," ungkap Margono.