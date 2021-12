Bacaan Doa Saat Terjadi Gunung Meletus dan Ketika Ditimpa Musibah

Seorang warga mengevakuasi rumahnya yang rusak di desa Curah Kobokan di Lumajang pada 8 Desember 2021, setelah letusan gunung Semeru yang menewaskan sedikitnya 34 orang. (Photo by Juni Kriswanto / AFP)

TRIBUNNEWS.COM - Islam mengajarkan kepada umatnya untuk berdoa ketika sedang ditimpa bahaya, musibah atau bencana.

Indonesia dikelilingi tiga lempeng tektonik aktif, deretan gunungapi aktif bagian dari ring of fire, sehingga termasuk dalam wilayah yang rawan bencana.

Kondisi hidrologi Indonesia juga sangat berpengaruh terhadap fenomena alam yang dapat berujung bencana seperti angin puting beliung, banjir, banjir bandang, dan longsor.

Selain membekali diri dengan pengetahuan akan potensi bahaya dan cara menyelamatkannya, penting juga untuk mengetahui doa yang perlu dibaca ketika mengalami bencana atau musibah.

Pemanjatan doa ketika bencana merupakan langkah setelah melakukan ikhtiar penyelamatan diri.

Terdapat beberapa doa yang bisa dibaca ketika mengalami musibah, termasuk ketika terjadi gunung meletus.

Doa Saat Terjadi Gunung Meletus

Berikut Doa Saat Terjadi Gunung Meletus, dikutip dari Bimas Islam Kemenag.

اللَّهُمَّ إِنِّيْ أعُوذُ بِكَ مِنَ الهَدْمِ وأعُوذُ بِكَ مِنَ التَّرَدِّي وأعُوذُ بِكَ مِنَ الغَرَقِ وَالحَرَقِ وَالهَرَمِ وَأعُوذُ بِكَ أن يَتَخَبَّطَنِي الشَّيْطانُ عِنْدَ المَوْتِ وأعُوذُ بِكَ أنْ أمُوتَ فِي سَبِيلِكَ مُدْبِراً وأعُوذُ بِكَ أن أمُوتَ لَديغاً

Allâhumma innî a‘ûdzubika minal hadmi wa a‘ûdzubika minat taraddî wa a‘ûdzubika minal gharaqi wal haraqi wal harami wa a‘ûdzubika an yatakhabbathanîyasy syaithânu ‘indal maut wa ‘aûdzubika an amûta fî sabîlika mudbiran wa a‘ûdzubika an amûta ladîghan