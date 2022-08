Cover buku Bahasa Inggris SMP/MTs kelas 8. Berikut kunci jawaban Bahasa Inggris kelas 8 halaman 181, Reflecting: Discuss What We Have Learned.

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini kunnci jawaban Bahasa Inggris kelas 8 halaman 181, Reflecting: Discuss What We Have Learned.

Kunci jawaban Bahasa Inggris Kelas 8 SMP halaman 181 terdapat dalam buku kurikulum 2013 revisi 2018 yang berjudul 'When English Ring's a Bell'.

Kunci jawaban berupa melengkapi kalimat yang mengenai kesimpulan dalam materi Chapter XI yang dipelajari oleh siswa.

Orang tua atau wali murid dapat menggunakan artikel ini untuk mengoreksi pekerjaan siswa.

Siswa dianjurkan untuk mengerjakan soal secara mandiri lebih dahulu.

Berikut ini kunci jawaban Bahasa Inggris kelas 8 halaman 181:

soal bahasa inggris kelas 8 halaman 181 (Tangkap layar pdf buku Bahasa Inggris kelas 8)

Reflecting

We will work in groups to reflect on our learning.

We will discuss what we have learned.

- I know that I'm now learning to _______.

Jawaban : Tell others our experience or others experience in the past.