Kunci Jawaban Bahasa Inggris Kelas 8 halaman 172,Collecting Information Write a Story Based Pictures

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini Kunci Jawaban Bahasa Inggris Kelas 8 halaman 172 bagian Collecting Information, kurikulum 2013 revisi 2018.

Kunci Jawaban Bahasa Inggris Kelas 8 halaman 172 ini berupa menuliskan aktivitas yang terlihat dalam ilustrasi gambar pada halaman sebelumnya.

Menulis Kunci Jawaban Bahasa Inggris kelas 8 halaman 172 berdasarkan gambar dan materi chapter XI 'Yes, We made it!'

Artikel yang berisi kunci jawaban ini digunakan oleh orang tua atau wali murid sebagai acuan pembelajaran

Pastikan siswa mengerjakan soal secara mandiri terlebih dahulu.

Baca juga: Kunci Jawaban Bahasa Inggris Kelas 8 Halaman 177, Menuliskan Statement Menurut Ilustrasi Gambar

Kunci Jawaban Bahasa Inggris Kelas 8 Halaman 172.

Collecting Information

Soal Bahasa Inggris Kelas 8 Halaman 172 - Kunci jawaban Bahasa Inggris Kelas 8 Halaman 172

1. Picture 1 : My father cut down the old mango tree behind our house three weeks ago

2. Picture 2 : I and my brother help our dad to bring and put woods together in other place.

3. Picture 3 : My dad say 'good job boy' and say thank you