Kunci Jawaban Bahasa Inggris Kelas 10 Halaman 111 Reading Section: Meet My Idol, Afgan

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini kunci jawaban Bahasa Inggris Kelas 10 halaman 111 Reading Section.

Kunci Jawaban hanya berlaku dalam buku Bahasa Inggris kelas 10 kurikulum 2013 revisi 2018.

Kunci Jawaban berdasarakan teks berjudul 'Meeting My Idol' tentang penyanyi Indonesia, Afgan.

Teks tersebut terdapat pada halaman 110 menceritakan penggemar yang bertemu Afgan dan tentang lagu-lagunya yang populer.

Setelah teks selesai, di bawahnya terdapat 13 pertanyaan yang harus di jawab oleh siswa.

Orang tua atau wali murid dapat menjadikan artikel ini untuk mengoreksi pekerjaan siswa.

Baca juga: Kunci Jawaban Bahasa Inggris Kelas 10 Halaman 88 Bagian Vocabulary Excercise, Melengkapi Kalimat

Siswa menjawab soal terlebih dahulu sebelum melihat artikel ini.

Berikut kunci jawaban Bahasa Inggris Kelas 10 halaman 111

Kunci Jawaban Bahasa Inggris Kelas 10 Halaman 111

Soal bahasa Inggris kelas 10 halaman 111 - Kunci jawaban bahasa inggris kelas 10 halaman 111

1. How did the writer feel when she knew that Afgan was coming to town?