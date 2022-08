Cover buku Bahasa Inggris Kelas 9 Kurikulum 2013 - Kunci Jawaban Bahasa Inggris Kelas 9 Halaman Kunci Jawaban Kelas 9 Halaman 86 Observing & Asking Questions: Present, Past and Action In Progress

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini kunci jawaban Kelas 9 Halaman 86 Observing & Asking Questions.

Kunci jawaban berupa mengisi kolom yang berisi kata kerja, di mana siswa harus mengisi kolom present, past dan for an action in progress.

Kunci jawaban kelas 9 halaman 86 ini berlaku untuk kurikulum 2013 yang sudah revisi 2018.

Orang tua atau wali murid dapat menggunakan artikel ini sebagai acuan pembelajaran.

Siswa dianjurkan untuk mengerjakan sebelum melihat kunci jawaban.

Simak kunci jawaban bahasa Inggris kelas 9 halaman 86.

Observing & Asking Questions

1. to be

Present: am, is, are