Kunci Jawaban Bahasa Inggris Kelas 9 Halaman 207, Collecting Information: If You Are A Good Person

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini kunci jawaban bahasa Inggris Kelas 9 halaman 207 bagian Collecting Information.

Kunci jawaban bahasa inggris kelas 9 halaman 207 hanya berlaku untuk buku kurikulum 2013 revisi 2018.

Kunci jawaban berisi tentang mengubah kalimat pasif menjadi aktif.

Orang tua atau wali murid dapat menggunakan artikel ini yang berisi kunci jawaban sebagai acuan pembelajaran.

Pastikan siswa mengerjakan dengan sungguh-sungguh terlebih dahulu, sebelum melihat jawaban.

Simak kunci jawaban bahasa Inggris kelas 9 halaman 207.

Collecting Information

1. If you are a good person, you will always be happy wherever you are.

Jawaban: Son, in life you’re gonna go far, and if you do it right you’ll love where you are.