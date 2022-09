Contoh Soal UTS Bahasa Inggris Kelas 9 Semester 1, Dilengkapi Kunci Jawaban

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini contoh soal UTS Bahasa Inggris kelas 9 semester 1 beserta kunci jawaban.

Contoh soal UTS Bahasa Inggris kelas 9 dalam artikel ini bisa menjadi latihan siswa yang akan menghadapi UTS di semester 1.

Contoh soal dan kunci jawaban yang tercantum bukanlah bocoran atau soal asli PTS/UTS.

Sebab, soal UTS atau PTS dibuat oleh setiap satuan pendidikan.

Inilah contoh soal PTS/UTS Bahasa Inggris kelas 9 yang telah dirangkum dari berbagai sumber:

Pilihan ganda

1. Fauzan : What do you think we should give Fira as her birthday present?

Arif : A book, I think.

Fauzan : …

Arif : Yes, certainly. As far as I know, she likes book.

A. Are you sure?

B. I don’t think so

C. Are you kidding?

D. It’s impossible

Jawaban: A

2. Mother: What are you doing, dear?

Karina : I … fried rice for dinner, Mom.

A. Cook

B. Cooked

C. Am cooking

D. Had cooked

Jawaban: C