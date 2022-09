Kunci Jawaban Bahasa Inggris Kelas 10 Halaman 101, Vocabulary Exercises: Complete The Sentence

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini kunci jawaban Bahasa Inggris kelas 10 halaman 101 Vocabulary Exercise.

Siswa diminta untuk melengkapi kalimat rumpang atau complete the sentence.

Sebelum menuju ke pertanyaan, terdapat kolom berisi kata-kata acak yang merupakan kunci jawaban.

Orang tua atau wali murid dapat menggunakan artikel berisi kunci jawaban sebagai acuan pembelajaran siswa.

Pastikan siswa mengerjakan terlebih dahulu, sebelum melihat kunci jawaban dalam artikel ini.

Simak kunci jawaban Bahasa Inggris kelas 10 halaman 101 berikut ini.

Kunci Jawaban Bahasa Inggris kelas 10 halaman 101

Soal Bahasa Inggris Kelas 10 halaman 101

1. Wright brothers were great __(Jawaban: Inventors )__.

Airplane was their great __(Jawaban: Invention)__.

2. One of the essential __(Jawaban: Tool)_ in the kitchen is a knife which is used in almost all cooking activities.