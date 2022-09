TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini kunci jawaban Bahasa Inggris Kelas 10 Halaman 124 bagian Reading, Task 2: Hari Pahlawan 10 November.

Kunci jawaban berupa menjawab 13 pertanyaan yang berkaitan dengan teks sebelumnya tentang hari pahlawan pada 10 November.

Terdapat 13 pertanyaan yang harus bisa dijawab oleh siswa.

Orangtua atau wali murid dapat menggunakan artikel ini yang berisi kunci jawaban untuk mengoreksi pekerjaan siswa.

Pastikan siswa mengerjakan soal terlebih dahulu sebelum melihat artikel ini.

Kunci Jawaban Bahasa Inggris Kelas 10 Halaman 124

Reading

Task 2: Answer the foloowing questions briefly based on the text above.

Soal bahasa inggris kelas 10 halaman 124

1. What is the passage about?

Jawaban: The passage is about the battle of Surabaya.