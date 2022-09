TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini kunci jawaban Bahasa Inggris kelas 7 halaman 148 Collecting Information, Things in our house.

Kunci jawaban kelas 7 halaman 148 berupa menuliskan benda di rumah dan kegunaannya dalam sebuah tabel.

Kunci jawaban hanya berlaku untuk buku Bahasa Inggris kelas 7 halaman 148 kurikulum 2013 revisi 2018.

Orang tua atau wali murid dapat menggunakan artikel ini sebagai acuan pembelajaran siswa.

Siswa sebaiknya mengerjakan terlebih dahulu, sebelum melihat kunci jawaban.

Kunci Jawaban Bahasa Inggris kelas 7 halaman 148

Collecting Information

We will work in groups.

We will write the names of the things in our house and what we use them for.

We will observe the things in our house and observe what they are for.

