Berikut ini kunci jawaban Bahasa Inggris Kelas 10 halaman 90 Task 2, complete the sentences.

Kunci jawaban Bahasa Inggris Kelas 10 halaman 90 ini adalah melengkapi kalimat rumpang.

Kunci jawaban Bahasa Inggris kelas 10 halaman 90 dapat dikerjakan sesuai yang telah dicontohkan.

Orang tua atau wali murid dapat mengoreksi pekerjaan siswa dengan artikel ini yang berisi kunci jawaban Bahasa Inggris Kelas 10 halaman 90.

Pastikan siswa telah mengerjakan soal Bahasa Inggris kelas 10 halaman 90 task 2.

Berikut ini kunci jawaban Bahasa Inggris Kelas 10 halaman 90.

Kunci Jawaban Bahasa Inggris kelas 10 halaman 90

Task 2: complete the sentences with the correct forms of the verbs in italics

Soal Bahasa Inggris kelas 10 halaman 90 - Berikut ini kunci jawaban Bahasa Inggris kelas 10 halama 90 mengisi kalimat rumpang (Tangkap layar pdf Bahasa Inggris kelas 10)

1. They are going to reserve a room in a local hotel. The reservation can be done through email.

2. The artiste agency has to decide on the concert cancellation. The agency’s decision has to be respected.