Kunci Jawaban Bahasa Inggris Kelas 7 Halaman 13 Observing and Asking Questins: Say Goodbye

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini Kunci Jawaban Bahasa Inggris Kelas 7 halaman 13 bagian Observing and asking questions.

Kunci Jawaban Bahasa Inggris Kelas 7 halaman 13 terdapat tabel berisi 'Who?', 'What time?' dan 'What did you say?'.

Kunci Jawaban Bahasa Inggris kelas 7 halaman 13 ini terdapat dalam chapter 1 'Good morning. How are You?', kurikulum 2013 revisi 2018.

Sebelum menjawab, siswa dapat melihat contoh pada halaman sebelumnya.

Orangtua atau wali murid dapat menggunakan artikel yang berisi kunci jawaban Bahasa Inggris kelas 7 halaman 13 ini untuk mengoreksi jawaban siswa.

Pastikan siswa dapat mengerjakan soal secara mandiri terlebih dahulu.

Kunci Jawaban Bahasa Inggris Kelas 7 Halaman 13

Observing and asking questions

We will do a drill to say goodbye.

We will hear our teacher state a situation.

We will respond with a proper statement to say goodbye.

1. Who? Mrs. Lina

What time? 12.35

What did you say? Goodbye, Mrs. Lina. See you tomorrow.

