Kunci Jawaban Bahasa Inggris Kelas 8 Halaman 191 Associating: Lina's Experience

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini Kunci Jawaban Bahasa Inggris Kelas 8 Halaman 191 Associating.

Kunci Jawaban Bahasa Inggris Kelas 8 Halaman 191 berupa mengurutkan kalimat menjadi susunan cerita.

Kunci Jawaban Bahasa Inggris Kelas 8 Halaman 191 menceritakan Lina's experience atau pengalaman Lina.

Orang tua atau wali murid dapat menggunakan artikel yang berisi Kunci Jawaban Bahasa Inggris Kelas 8 Halaman 191 ini untuk mengoreksi jawaban siswa.

Pastikan siswa dapat mengerjakan soal secara mandiri terlebih dahulu.

Kunci Jawaban Bahasa Inggris Kelas 8 Halaman 191

Associating

We will work in groups.

We will put the events and the sentences in each event of Lina's experience on page 191 in the right order.

Part Three

- Suddenly I felt very hot on my cheek.

- The hot spatula was on my cheek.

- I forgot that I was holding a hot spatula.

- But, thank God, my sister was unharmed.