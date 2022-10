Kunci Jawaban Bahasa Inggris Kelas 7 Halaman 38 Kurikulum Merdeka Chapter 1 Section 5

TRIBUNNEWS.COM - Kunci jawaban Bahasa Inggris kelas 7 halaman 38 Kurikulum Merdeka, dapat disimak di dalam artikel berikut.

Buku Bahasa Inggris kelas 7 Kurikulum Merdeka Chapter 1 membahas tentang About Me.

Sedangkan di buku Bahasa Inggris kelas 7 halaman 38 Kurikulum Merdeka, masuk dalam Section 5 Language Focus.

Berikut kunci jawaban Bahasa Inggris kelas 7 halaman 38 Kurikulum Merdeka:

f. Complete the sentences with suitable pronouns.

1. Pak Edo likes cycling. (a) __ goes cycling almost every morning. (b) __ bicycle is very expensive.

Answer:

(a) He

(b) His

2. Ibu Ida Ayu loves listening to music. (a) __ likes KPop very much. (b) __ favorite boy band is BTS.

Answer:

(a) She

(b) Her