Kunci Jawaban Bahasa Inggris Kurikulum Merdeka Kelas 5 SD Halaman 15 16 17: Look and Write

Cover Buku Bahasa Inggris Kurikulum Merdeka Kelas 5 - Berikut ini kunci jawaban mata pelajaran Bahasa Inggris Kurikulum Merdeka Kelas 5 SD halaman 15 16 17 Unit 2, bagian look and write.

TRIBUNNEWS.COM - Berikut kunci jawaban Bahasa Inggris Kurikulum Merdeka Kelas 5 SD Halaman 15 16 17.

Soal pada halaman 15 16 17 buku Bahasa Inggris Kurikulum Merdeka membahas Unit 2 tentang I want an ice cream cone, bagian look and write.

Sebelum menengok kunci jawaban Bahasa Inggris Kurikulum Merdeka Kelas 5 SD Halaman 15 16 17, diharapkan siswa mengerjakan soal secara mandiri.

Kunci jawaban Bahasa Inggris Kurikulum Merdeka Kelas 5 SD ini diperuntukkan bagi orang tua untuk memandu proses belajar anak.

Berikut ini kunci jawaban buku Bahasa Inggris Kurikulum Merdeka Kelas 5 SD Halaman 15 16 17:

Look and write halaman 15.

Look and write

Look at the pictures and write the answer.

- Example

1. A: Are you thirsty?

B: Yes, could you give me a glass of water, please?

- Jawaban nomor selanjutnya:

2. A: Would you like a galss of orange juice?

B: Yes, I'd like a glas of orange juice, please.

3. A: Would you like the candy?