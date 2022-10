TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini kunci jawaban Bahasa Inggris Kelas 8 Halaman 44, Communicating: Write My Journal.

Kunci jawaban Bahasa Inggris Kelas 8 Halaman 44 berupa menuliskan journal masing-masing siswa.

Kunci jawaban Bahasa Inggris Kelas 8 Halaman 44 terdapat dalam chapter 3, We know what to do.

Orangtua atau wali murid dapat menggunakan artikel yang berisi kunci jawaban ini untuk mengoreksi jawaban siswa.

Siswa harus sudah mengerjakan soal secara mandiri sebelum melihat artikel ini.

Kunci Jawaban Bahasa Inggris Kelas 8 Halaman 44

Communicating

In our journal, every one of us will handwrite our reflection on our learning process.

We will use English or Bahasa Indonesia.

My Journal

I have just learn to

- Give suggestions with "should" and to state rules and obligations with "must"

The activities I like most were

- Reflecting. Because I just write the conclusion from what I studied before.