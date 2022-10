TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini kunci jawaban Bahasa Inggris kelas 9 Halaman 129, Communicating: Orphan Song by Toto.

Kunci jawaban Bahasa Inggris Kelas 9 Halaman 129 berupa menuliskan statement yang berkaitan dengan lirik lagu Orphan yang dipopulerkan oleh Toto.

Kunci jawaban Bahasa Inggris Kelas 9 Halaman 129 terdapat dalam chapter VI, We have been to an orphan home. We went there last Sunday.

Sebelum menuliskan kunci jawaban Bahasa Inggris kelas 9 halaman 129, sebaiknya siswa melihat lirik lagu Orphan pada halaman sebelumnya.

Orangtua atau wali murid dapat menggunakan artikel ini untuk mengoreksi jawaban siswa.

Pastikan siswa telah mengerjakan soal secara mandiri sebelum melihat artikel yang berisi Kunci Jawaban Bahasa Inggris Kelas 9 Halaman 129.

Simak kunci jawaban Bahasa Inggris kelas 9 halaman 129 berikut ini:

Communicating

We will read lyric very carefully to understand the message.

Soal Bahasa Inggris kelas 9 halaman 129

We will use some sentences that will guide us to do it.

The sentence contain important messages in the song.

1. The writer’s early life was very rough.

- I was born in the lost and found.