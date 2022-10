Kunci Jawaban Bahasa Inggris Kurikulum Merdeka Kelas 7 Halaman 46 Section 4: Reading

TRIBUNNEWS.COM - Kunci jawaban Bahasa Inggris Kurikulum Merdeka kelas 7 halaman 46 ada di dalam artikel ini.

Buku Bahasa Inggris Kurikulum Merdeka kelas 7 halaman 46 berada di Chapter 1.

Nantinya, siswa diharuskan untuk membaca terlebih dahulu teks yang ada di buku Bahasa Inggris Kurikulum Merdeka kelas 7 halaman 46.

Jika sudah membacanya, siswa dapat menjawab pertanyaan yang ada di poin b buku Bahasa Inggris Kurikulum Merdeka kelas 7 halaman 46.

Kunci jawaban Bahasa Inggris Kurikulum Merdeka kelas 7 halaman 46 ini ditujukan kepada orang tua atau wali murid dalam membimbing proses belajar siswa.

Setelah siswa selesai menjawab pertanyaan, orang tua atau wali murid dapat mencocokkan jawaban yang ada di dalam artikel ini.

Baca juga: Kunci Jawaban Bahasa Inggris Kelas 7 Halaman 44 Kurikulum Merdeka

Tribunnews.com tidak bertanggung jawab atas perbedaan jawaban yang ada di kunci jawaban Bahasa Inggris Kurikulum Merdeka kelas 7 halaman 46.

Berikut kunci jawaban Bahasa Inggris Kurikulum Merdeka kelas 7 halaman 46:

a. Read a text about Made, the Basketball Player.

Made the Basketball Player

Made is Galang’s friend. He is 14 years old. He is very friendly. He has a lot of friends. Made has short, black hair. He always wears a cap

wherever he goes.

Made is special. He uses a crutch and sometimes uses a wheelchair. He likes playing basketball. He plays for a basketball team called Kalimantan Wheelchair Basketball. He practices basketball once a week on Saturday. His teammates are proud of him. Together, they make a very good basketball team.

b. Answer the questions based on the text.

1. Who is Made?