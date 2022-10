Kunci Jawaban Bahasa Inggris Kelas 7 Halaman 74 Kurikulum Merdeka Section 2 Reading

TRIBUNNEWS.COM - Kunci jawaban Bahasa Inggris kelas 7 halaman 74 Kurikulum Merdeka dapat disimak di sini.

Dalam kunci jawaban Bahasa Inggris kelas 7 halaman 74 Kurikulum Merdeka, siswa diharuskan mendiskripsikan sebuah makanan.

Buku Bahasa Inggris kelas 7 halaman 74 Kurikulum Merdeka masuk pada Section 2, yakni Reading.

Jika siswa sudah berhasil mendiskripsikan sebuah makanan, jawab pertanyaan tentang tekstur, warna, rasa, dan bentuknya.

Kunci jawaban Bahasa Inggris kelas 7 halaman 74 Kurikulum Merdeka ini diperuntukkan bagi orang tua atau wali murid.

Jika siswa sudah selesai mengerjakan soal, orang tua atau wali murid dapat mencocokkan jawaban yang ada di kunci jawaban Bahasa Inggris kelas 7 halaman 74 Kurikulum Merdeka ini.

Berikut kunci jawaban Bahasa Inggris kelas 7 halaman 74 Kurikulum Merdeka:

a. Look at the picture of banana fritters. What do you think of their texture, taste, color, and decoration?

Texture: soft, crunchy, crispy

Color: golden brown

Taste: sweet

Decoration: sprinkles, grated cheese, or palm sugar

