Kunci Jawaban Bahasa Inggris Kelas 12 halaman 51 bagian Reading Comprehension Task 2 Answer The Question

Kunci Jawaban Bahasa Inggris Kelas 12 halaman 51 terdapat 10 soal terkait surat lamaran pekerjaan.

Sebelum menuliskan kunci jawaban Bahasa Inggris kelas 12 halaman 51 ini, siswa harus memperhatikan surat lamaran pekerjaan pada halaman sebelumnya.

Orangtua atau wali murid dapat menggunakan artikel yang berisi kunci jawaban Bahasa Inggris kelas 12 halaman51 ini, untuk mengoreksi jawaban siswa.

Pastikan siswa dapat mengerjakan soal secara mandiri terlebih dahulu.

Kunci Jawaban Bahasa Inggris Kelas 12 Halaman 51

READING COMPREHENSION

Task 2: Answer The Questions

Answer the following questions based on the text.

Soal Bahasa Inggris kelas 12 halaman 51

1. To whom is the letter sent?

Jawaban: Mr. Frank Peterson, Personnel Manager Jeans and Co.

2. Who wrote the application letter?

Jawaban: Lilis Handayani, Jl. A. Yani 389 Surabaya, 65151.

3. What is the purpose of writing the letter?