Kunci Jawaban Bahasa Inggris Kelas 12 Halaman 89 90, Grammar Review Task 2: Direct or Indirect

TRIBUNNEWS.COM- Berikut ini kunci jawaban Bahasa Inggris kelas 12 halaman 89 90 bagian Grammar Review

Kunci jawaban Bahasa Inggris kelas 12 halaman 89 90 berupa menuliskan direct sentence dan indirect sentence.

Selain itu, kunci jawaban Bahasa Inggris kelas 12 halaman 89 90, terdapat 8 konteks yang harus diubah, berselang antara direct sentence atau indirect sentence.

Sebelum menuliskan kunci jawaban Bahasa Inggris kelas 12 halaman 89, 90, siswa harus mendengarkan berita yang diucapkan oleh speaker.

Orangtua atau wali murid dapat mengoreksi pekerjaan siswa dengan melihat artikel ini.

Pastikan siswa harus sudah mengerjakan soal terlebih dahulu sebelum melihat kunci jawaban Bahasa Inggris kelas 12 halaman 89, 90.

Simak kunci jawaban Bahasa Inggris kelas 12 halaman 89, 90 sebagai berikut:

Kunci jawaban Bahasa Inggris kelas 12 halaman 89, 90

Grammer Review

Task 2: Is It Direct or Indirect?

Direct and indirect sentences appear in the text above.

Complete the blank spaces in the following column with direct and indirect sentences.

1. Direct Sentence

Riki Setyanto, one of the parents, said, “I have registered my daughter for enrollment at state vocational high school SMKN 47 Jakarta, but she then got rejected due to the minimum height policy applied by the state-run school.”