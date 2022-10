Kunci Jawaban Bahasa Inggris Kelas 7 Halaman 90 91 Kurikulum Merdeka Unit 3 Section 5

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini kunci jawaban Bahasa Inggris kelas 7 halaman 90 91 Kurikulum Merdeka.

Buku Bahasa Inggris kelas 7 halaman 90 91 Kurikulum Merdeka masuk dalam Chapter 2 Culinary and Me.

Nantinya, siswa menjawab soal yang ada di Unit 3 Section 5 buku Bahasa Inggris kelas 7 halaman 90 91 Kurikulum Merdeka.

Setelah siswa menyelesaikan soal tersebut, orang tua dapat mencocokkan jawaban yang ada di kunci jawaban Bahasa Inggris kelas 7 halaman 90 91 Kurikulum Merdeka ini.

Kunci jawaban Bahasa Inggris kelas 7 halaman 90 91 Kurikulum Merdeka ini bersifat terbuka, sehingga siswa mendapatkan jawaban lain.

Tribunnews.com tidak bertanggung jawab atas perbedaan jawaban pada kunci jawaban Bahasa Inggris kelas 7 halaman 90 91 Kurikulum Merdeka.

Berikut kunci jawaban Bahasa Inggris kelas 7 halaman 90 91 Kurikulum Merdeka:

Write an instruction for the following situations. See the Wordbox.

Bahasa Inggris Kelas 7 Halaman 90

1. Situation:

Monita’s mom wants her to help by taking some eggs from the fridge.

Answer: Take some eggs from the fridge.

2. Situation:

Monita and her mom are in the kitchen. She wants Monita to peel and cut the carrot to make vegetable soup.

Answer: Peel and cut the carrot to make vegetable soup.

3. Situation:

Ibu Posma asks Sinta to buy cooking oil.

Answer: Buy cooking oil.

4. Situation:

Ibu Posma asks Galang to prepare some plates for dinner.

Answer: Prepare some plates for dinner.

5. Situation:

Sinta asks Ara to wash her hands.

Answer: Wash her hands.

