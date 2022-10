Kunci Jawaban Bahasa Inggris Kelas 7 Halaman 75 Observing & Asking Questions: Things In The Kitchen

Cover buku bahasa inggris kelas 7 - Berikut ini kunci jawaban Bahasa Inggris Kelas 7 halaman 75 bagian Observing and asking questions.

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini kunci jawaban Bahasa Inggris Kelas 7 halaman 75 bagian Observing and asking questions.

Kunci jawaban Bahasa Inggris kelas 7 halaman 75 berupa menuliskan benda di dapur dan meja makan.

Siswa dianjurkan memperhatikan gambar halaman 73 dan 74 terlebih dahulu.

Pada halaman sebelumnya, terdapat gambar ruang dapur dan ruang makan, sebagai dasar menjawab soal Bahasa Inggris kelas 7 halaman 75.

Artikel ini berisi kunci jawaban Bahasa Inggris kelas 7 halaman 75 untuk mengoreksi pekerjaan siswa.

Sebaiknya siswa telah mengerjakan soal terlebih dahulu sebelum melihat kunci jawaban Bahasa Inggris.

Kunci Jawaban Bahasa Inggris Kelas 7 halaman 75

Observing and asking questions

We will tell the names of the things in the kitchen and at the dining table, their numbers and their locations.

Soal Bahasa Inggris kelas 7 halaman 75 - Berikut ini kunci jawaban Bahasa Inggris Kelas 7 halaman 75 bagian Observing and asking questions. (PDF Bahasa Inggris kelas 7)

There are many things in the kitchen.

1. There is a big stove next to the sink.

2. There's a frying pan on the stove.

3. There is a refrigerator near cabinet.

4. There is a dinning table in the kitchen.