Kunci Jawaban Bahasa Inggris Kelas 7 Halaman 91 92 Kurikulum Merdeka Unit 3 Section 6 Writing

TRIBUNNEWS.COM - Simak kunci jawaban Bahasa Inggris kelas 7 halaman 91 92 Kurikulum Merdeka di dalam artikel berikut ini.

Buku Bahasa Inggris kelas 7 halaman 91 92 Kurikulum Merdeka masuk dalam Chapter 2 Unit 3, yang membahas tentang A Secret Recipe.

Nantinya, siswa dapat mengerjakan soal buku Bahasa Inggris kelas 7 halaman 91 92 Kurikulum Merdeka yang ada di Section 6 Writing.

Terdapat dua jenis soal yang ada di buku Bahasa Inggris kelas 7 halaman 91 92 Kurikulum Merdeka.

Dalam kedua soal tersebut, siswa diharuskan mengidentifikasi gambar dan mengurutkan step-step yang benar.

Kunci jawaban Bahasa Inggris kelas 7 halaman 91 92 Kurikulum Merdeka ini bersifat terbuka, sehingga siswa dapat menemukan jawaban lain.

Baca juga: Kunci Jawaban Bahasa Inggris Kelas 7 Halaman 90 91 Kurikulum Merdeka Unit 3 Section 5

Berikut kunci jawaban Bahasa Inggris kelas 7 halaman 91 92 Kurikulum Merdeka:

a. Put the following process into the correct order.

Buku Bahasa Inggris Kelas 7 Halaman 91 Kurikulum Merdeka

Answer:

1. Peel - banana

2. Flour - sugar

3. Mixing bowl - water

4. Roll - dough

5. Pan - hot oil