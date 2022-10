TRIBUNNEWS.COM - Simak kunci jawaban Bahasa Inggris kelas 7 halaman 111 Kurikulum Merdeka di dalam artikel berikut.

d. Look at the pictures and words. Say the sentences.

1. The stove is … the kitchen.

Answer: in

2. The television … the cabinet.

Answer: on

3. The book is … the desk.

Answer: under

4. The old radio … the television.

Answer: next to

5. The cat is … the sofa.

Answer: behind

6. The old radio is … the television.

Answer: between

7. The table is … the sofa.

Answer: in front of

8. The lamp is … the dining table.

Answer: above

