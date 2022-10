TRIBUNNEWS.COM - Kunci jawaban Bahasa Inggris kelas 7 halaman 120 dan 121 Kurikulum Merdeka, dapat dilihat di sini.

Berikut kunci jawaban Bahasa Inggris kelas 7 halaman 120 dan 121 Kurikulum Merdeka:

a. Look at Picture 3.7 and answer the following questions.

Bahasa Inggris Kelas 7 Halaman 120 Kurikulum Merdeka

1. Who takes out the trash?

Answer: Galang takes out the trash.

2. Who cleans the window?

Answer: Pak Rahmansyah cleans the window.

3. Who mops the loor?

Answer: Shinta mops the floor