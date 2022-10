Kunci Jawaban Bahasa Inggris Kelas 12 Halaman 94, Warmer: Pairwork, Rearrange Into Meaningful Words

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini kunci jawaban Bahasa Inggris kelas 12 halaman 94, Warmer: Pairwork.

Kunci jawaban Bahasa Inggris kelas 12 halaman 94 bagian Warmer: Pairwork berupa membenarkan kata dengan huruf yang acak.

Kunci jawaban Bahasa Inggris kelas 12 halaman 94 terdapat dalam Chapter 7 It's Garbage In, Art Works Out.

Terdapat 13 soal yang dapat dikerjakan dalam buku Bahasa Inggris kelas 12 halaman 94.

Artikel berisi kunci jawaban Bahasa Inggris kelas 12 halaman 94 ini, dapat untuk mengoreksi pekerjaan siswa.

Pastikan siswa mengerjakan soal terlebih dahulu

Simak kunci jawaban Bahasa Inggris kelas 12 halaman 94 sebagai berikut:

Kunci jawaban Bahasa Inggris kelas 12 halaman 94

A. Warmer: Pairwork

Rearrange the following letters into meaningful words

Soal Bahasa Inggris kelas 12 halaman 94 - Berikut ini kunci jawaban Bahasa Inggris kelas 12 halaman 94, Warmer: Pairwork. (pdf Bahasa Inggris kelas 12)

1. Elcycer: recycle

2. Coeinrnta: container

3. Inrinpatgcoor: incorporating

4. Unganerliv: unraveling

5. Rezogniec: recognize

6. Seurec: secure

7. Birda: braid

8. Sthar: trash

9. Yitn: tiny

10. Sctlpreuu: sculpture

11. Iheibx: exhibit

12. Retaicple: replicate

13. Tertuex: texture

Disclaimer:

- Jawaban di atas hanya digunakan oleh orangtua untuk memandu proses belajar anak.

- Soal ini berupa pertanyaan terbuka yang artinya ada beberapa jawaban tidak terpaku seperti di atas.

