Kunci Jawaban Bahasa Inggris Kelas 12 Halaman 87, Reading Comprehension Task 3: Answer Based News

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini kunci jawaban Bahasa Inggris kelas 12 halaman 87, Reading Comprehension.

Kunci jawaban Bahasa Inggris kelas 12 halaman 87 terdapat pada bagian Task 3, berupa menjawab pertanyaan berdasarkan berita.

Perhatikan teks berita pada halaman 84 untuk mempermudah menulis kunci jawaban Bahasa Inggris kelas 12 halaman 87.

Jumlah pertanyaan dalam Bahasa Inggris kelas 12 halaman 87 adalah 10 soal.

Artikel berisi kunci jawaban Bahasa Inggris kelas 12 halaman 87 ini, dapat menjadi pedoman mengoreksi pekerjaan siswa.

Siswa mengerjakan soal terlebih dahulu sebelum melihat kunci jawaban Bahasa Inggris kelas 12 halaman 87.

Simak kunci jawaban Bahasa Inggris kelas 12 halaman 87 sebagai berikut:

Kunci jawaban Bahasa Inggris kelas 12 halaman 87

READING COMPREHENSION

Soal Bahasa Inggris Kelas 12 halaman 87 - Berikut ini kunci jawaban Bahasa Inggris kelas 12 halaman 87, Reading Comprehension Task 3 (PDF Bahasa Inggris kelas 12)

Task 3: Do the comprehension questions

Answer the following questions by referring to the text from the newspaper above.

1. What is the main problem faced by the parents?

Jawaban: The main problem faced by the parents is the online school registration system.

2. Why did the parents feel disappointed with the online system?