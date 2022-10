Kunci Jawaban Bahasa Inggris Kurikulum Merdeka Kelas 7 Halaman 131 dan 132 Unit 3

TRIBUNNEWS.COM - Simaklah kunci jawaban Bahasa Inggris Kurikulum Merdeka Kelas 7 Halaman 131 dan 132 di artikel ini.

Pada buku Bahasa Inggris Kurikulum Merdeka Kelas 7 Halaman 131 dan 132 ini, terdapat dua soal yang membahas tentang sampah.

Di soal pertama, siswa diharuskan mengumpulkan berdasarkan kategori sampah.

Sementara di soal kedua, siswa harus mengidentifikasi gambar yang ada di Worksheet 3.23.

Kunci jawaban Bahasa Inggris Kurikulum Merdeka Kelas 7 Halaman 131 dan 132 ini diperuntukkan bagi orang tua.

Siswa dapat meminta bantuan orang tua untuk mencocokkan jawaban yang sudah dikerjakan.

Baca juga: Kunci Jawaban Bahasa Inggris Kurikulum Merdeka Kelas 7 Halaman 130 Chapter 3 Unit 3

Tribunnews.com tidak bertanggung jawab atas perbedaan jawaban.

Berikut kunci jawaban Bahasa Inggris Kurikulum Merdeka Kelas 7 Halaman 131 dan 132:

b. Read the text again and have a look at the rubbish below. Can you separate them based on the categories?

Buku Bahasa Inggris Kurikulum Merdeka Kelas 7 Halaman 131

Answer:

- Organic Bin:

1. Dry leaf

2. Plant

3. Soil