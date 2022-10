TRIBUNNEWS.COM - Simak kunci jawaban Bahasa Inggris Kelas 12 halaman 22 Reading Comprehension Task 3: Complete The Sentences.

Kunci jawaban Bahasa Inggris kelas 12 halaman 22 berupa melengkapi kalimat rumpang.

Kunci jawaban Bahasa Inggris kelas 12 halaman 22 ini terdapat 10 kalimat rumpang yang harus dilengkapi sesuai perintah soal.

Jawaban Bahasa Inggris dalam artikel ini berlaku untuk kurikulum 2013 revisi 2018.

Orang tua atau wali dapat menggunakan artikel berisi kunci jawaban Bahasa Inggris ini sebagai acuan mengoreksi pekerjaan siswa.

Sebaiknya siswa harus sudah mengerjakan soal terlebih dahulu.

Baca juga: Kunci Jawaban Bahasa Inggris Kelas 12 Halaman 54, Grammar Review: Do The Exercise Passive Voice

Berikut kunci jawaban Bahasa Inggris kelas 12 halaman 22 sebagai berikut:

Kunci jawaban Bahasa Inggris kelas 12 halaman 22

Reading Comprehension

Soal Bahasa Inggris kelas 12 halaman 22 - Simak kunci jawaban Bahasa Inggris Kelas 12 halaman 22 Reading Comprehension Task 3: Complete The Sentences (pdf Bahasa Inggris kelas 12)

Task 3: Complete The Sentences

1. An example of ‘if clause’ + a reminder is:

Jawaban: If you want to pass the exam, you have to study harder.

2. An example of 'if clause' + a suggestion is:

Jawaban: If you want a good price, why don't you go to the factory outlet?