Kunci Jawaban Bahasa Inggris Kelas 12 Halaman 54, Grammar Review: Do The Exercise Passive Voice

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini kunci jawaban Bahasa Inggris kelas 12 halaman 54 bagian Grammar Review Task 2.

Kunci jawaban Bahasa Inggris kelas 12 halaman 54 berupa menuliskan kalimat aktif ke pasif.

Sebelum menjawab kunci jawaban Bahasa Inggris kelas 12 halaman 54, sebaiknya siswa memahami materi passive voice atau kalimat pasif terlebih dahulu.

Orangtua atau wali murid dapat mengggunakan artikel yang memuat kunci jawaban Bahasa Inggris kelas 12 halaman 54 ini, untuk mengoreksi pekerjaan siswa.

Siswa harus mengerjakan soal terlebih dahulu sebelum melihat kunci jawaban Bahasa Inggris kelas 12 halaman 54.

Simak kunci jawaban Bahasa Inggris kelas 12 halaman 54 sebagai berikut:

Kunci jawaban Bahasa Inggris kelas 12 halaman 54

Grammar Review

Task 2: Do the exercise

Soal Bahasa Inggris Kelas 12 halaman 54 - Berikut ini kunci jawaban Bahasa Inggris kelas 12 halaman 54 bagian Grammar Review Task 2. (pdf Bahasa Inggris kelas 12)

Change the following active sentences into passive.

1. He manages the local branch of a national shoe retailer.

Jawaban: The local branch of a national shoe retailer is managed by him.

2. The company has advertised the job opportunity in the national newspaper.

Jawaban: The job opportunity has been advertised in the national newspaper by the company.