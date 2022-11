Kunci Jawaban Bahasa Inggris Kelas 7 Halaman 78 Observing & Asking Questions: Things In Bedroom

Cover buku bahasa inggris kelas 7 - Berikut ini kunci jawaban Bahasa Inggris Kelas 7 halaman 78 Observing and Asking Questions.

Kunci jawaban Bahasa Inggris Kelas 7 halaman 78 Observing and Asking Questions, Things in Bedroom.

Kunci jawaban Bahasa Inggris kelas 7 halaman 78 berupa menuliskan jawaban berdasarkan gambar.

Pada halaman 77 terdapat gambar ruang kamar, sebagai acuan menuliskan kunci jawaban Bahasa Inggris kelas 7 halaman 78.

Orangtua atau wali murid dapat menggunakan artikel berisi kunci jawaban Bahasa Inggris ini untuk mengoreksi pekerjaan siswa.

Pastikan siswa sudah mengerjakan soal terlebih dahulu sebelum melihat kunci jawaban Bahasa Inggris kelas 7 halaman 78.

Simak kunci jawaban Bahasa Inggris kelas 7 halaman 78 sebagai berikut:

Kunci jawaban Bahasa Inggris kelas 7 halaman 78

Observing and Asking Questions

Soal Bahasa Inggris kelas 7 halaman 78 - Berikut ini kunci jawaban Bahasa Inggris Kelas 7 halaman 78 Observing and Asking Questions things in my bedroom (pdf Bahasa Inggris Kurikulum 2013)

We will tell the names of the things in the bedroom, their numbers and their locations.

There are many things in the bedroom.

1. The bedroom has one window.

2. There is a mirror on the wall, near the window.

3. There is a bed, and there are some pillows on it.

4. There is a deks in my bedroom for me to study.

5. There is a cupboard in my bedroom to store my clothes.

6. There is a lamp on the table.

7. There is a blanket under bolster.

Disclaimer:

- Jawaban di atas hanya digunakan oleh orangtua untuk memandu proses belajar anak.

- Soal ini berupa pertanyaan terbuka yang artinya ada beberapa jawaban tidak terpaku seperti di atas.

(Tribunnews.com/Safira)