Kunci jawaban Bahasa Inggris kelas 7 halaman 148 149 150 151 152 Kurikulum Merdeka dapat disimak di sini.

Berikut kunci jawaban Bahasa Inggris kelas 7 halaman 148 149 150 151 152 Kurikulum Merdeka:

Buku Bahasa Inggris Kelas 7 Halaman 148 Kurikulum Merdeka

Progress Check 1

Text 1

Sinta is Galang’s sister. She is 16 years old. She is tall and has straight black hair. She likes to wear a ribbon in her hair.

Her hobby is playing badminton. She often plays badminton with Ibu Posma in a park near her house every weekend. When playing badminton, they bring their own rackets and shuttlecocks.

After playing badminton, Sinta and Ibu Posma go to a restaurant near the park. They usually have rica-rica chicken with rice. It is Sinta’s favorite food because it is spicy and greasy. She likes to have it with orange juice. It is sour but very fresh.