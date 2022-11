Kunci Jawaban Bahasa Inggris Kelas 7 Halaman 85 Observing & Asking Questions: Things In The Garage

Cover buku bahasa inggris kelas 7 - Simak kunci jawaban Bahasa Inggris Kelas 7 halaman 85, bagian Observing and Asking Questions: Things in the garage school

Kunci Jawaban Bahasa Inggris Kelas 7 halaman 85

Observing and asking questions

We will tell the names of the things in our garage or garage of the school.

We will also write their number and their locations.

1. I have no garage. This is the garage of our school

We will also write their number and their locations.

1. I have no garage. This is the garage of our school

2. There is one car and many motorcycles

3. There is an ambulance too.