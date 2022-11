TRIBUNNEWS.COM - Inilah kunci jawaban Bahasa Inggris kelas 8 Halaman 114-116, bagian Collecting Information.

Kunci jawaban Bahasa Inggris kelas 8 halaman 114-116 berupa menuliskan apa yang sedang orang-orang lakukan.

Sebelum menuliskan kunci jawaban Bahasa Inggris kelas 8 halaman 144 -116, siswa harus mengamati gambar terlebih dahulu.

Setelah itu, siswa menuliskan pertanyaan dan jawaban sesuai gambar.

Orang tua atau wali menggunakan artikel berisi kunci jawaban Bahasa Inggris ini sebagai acuan mengoreksi pekerjaan siswa.

Pastikan siswa sudah mengerjakan soal terlebih dahulu sebelum melihat kunci jawaban.

Kunci Jawaban Bahasa Inggris Kelas 8 halaman 114 - 116

Collecting Information

We will work in group.

We will look closely at the 12 pictures below and guess what the people are doing.

1. Is she laughing? No, she is not. She is smiling

2. Are they laughing? Yes, they are laughing.

3. Is she washing her hair? No, she is not. She is combing her hair.

4. Is he washing his bicycle? Yes, he is washing his bicycle.